Im Rahmen vom nationalen Springturnier der Kategorie B im Reitstall Siegersdorf wurden die Finalsieger vom Schoeller Stilspringcup, sowie dem NÖ Vereinscup gekürt und darüber hinaus Runde zwei in der Marstall Einsteiger Trophy ausgetragen.

Weiters standen die Ländlichen Landesmeisterschaften im Springreiten für Pony und Haflinger auf dem Programm. Um die 200 Starts pro Tag, rund 170 genannte Pferde, neues Hindernismaterial, wunderschöner Blumenschmuck, sowie sommerliches Wetter waren die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Springturnier. Insgesamt 31 Springprüfungen wurden unter der Leitung von Fiona Hönigschnabl erfolgreich ausgetragen und der NÖ Pferdesportverband NOEPS bedankt sich sehr herzlich für die Gastfreundschaft.

Für den Bezirk Krems punktete Michelle Schuster auf Hollenstein im Finale vom Schoeller Stilspringcup 2020.

"Ich möchte mich sehr herzlich bei all unseren Vereine und Sponsoren bedanken, die in dieser schwierigen Situation die Herausforderung angenommen und Turniere unter Corona-Auflagen ermöglicht haben, um unseren Sport zu fördern. Besonders am Herzen liegt mir der Niederösterreichische Vereinscup, der den Teamgedanken hochhält und die partnerschaftliche Komponente unseres Sports besonders hervorhebt", bedankte sich NOEPS Präsident Gerold Dautzenberg im Rahmen der Siegerehrung in Siegersdorf.

Schuster gewinnt verdient

Der Finalsieg vom mit 2900 Euro dotierten Schoeller Stilspringcup ging heuer absolut verdient an die Vorjahres-Gesamtsiegerin Michelle Schuster von der Ländlichen Reitgruppe Rohrendorf (Bezirk Krems). Die Plätze 2 und 3 in den ersten beiden Vorrunden waren ein solider Grundstein für die erfolgreiche Titelverteidigung in Siegersdorf. Mit einem Sieg im ersten Stil-Teilbewerb, sowie Rang 2 in der abschließenden Springprüfung über 1,20 m sicherte sich Michelle Schuster auf ihrem selbst ausgebildeten Holsteiner Hollenstein den Gesamtsieg 2020 vor Julia Vidmar vom Reitclub Stössing (Bezirk St. Pölten) auf dem 10-jährigen Hannoveraner Schimmel Campino Royal und Natalie Gallei (RFC Bad Fischau-Brunn/Bezirk Wr. Neustadt) mit Batida Blue.

Im mit 5000 Euro dotierten NÖ Vereinscup führte heuer kein Weg vorbei am erfahrenen Team vom Reitklub Stössing. Nach den souveränen Teilsiegen in der ersten und zweiten Runde in Bad Fischau und Lassee, konnte das Team um Alfred Fischer auch in Siegersdorf den Etappensieg und den Gesamtsieg 2020 holen. Mit Rang 3 in dieser dritten Runde in Siegersdorf sicherte sich das Team Bad Fischau den 2. Gesamtrang vor dem Reitclub St. Pölten-Hart.

Runde 02 der Marstall Einsteiger Trophy über eine Höhe von 105 cm konnte die 15-jährige Jona Leonie Pirkner vom RC Stössing auf ihrem Vestner's Elevating Boy in der Siegerrunde mit fehlerfreien 34,17 Sekunden souverän für sich entscheiden. Platz 2 ging an Maline Grögl aus Hollabrunn, die mit Obora's Gonzo ebenfalls fehlerfrei blieb (35,33 Sekunden). Auf Rang 3 standen Caroline Isabelle Dubsky und Kimi Van Tuyll Seeroskerken vom Reit- und Fahrverein Langenberg in Neulengbach (0/39.99).

Die Schärpen der Ländlichen Landesmeister Springen in 5 Pony- und Haflingerklassen gewannen Magdalena Zellhofer (B-Pony), Christa Doupovec (Haflinger linzenzfrei), Lisa Pribil-Sumetsberger (Haflinger mit Lizenz), Amelie Bitzan (Pony Jugend) und Johanna Berger (Pony Kinder).