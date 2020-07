Die internationalen Österreichischen Meisterschaften in den Altersklassen U10 bis U21 gingen vom 17. bis 19. Juli im Colony Club Gutenhof in Himberg über die Bühne.

STRATZING. Das starke besetzte Starterfeld hatte mit extremen Wetterbedingungen am ersten Spieltag zu kämpfen. Regen, Sturm und Gewitterunterbrechungen forderten die Kids auf den sehr Anspruchsvollen Par 73 Kurs von Himberg. Dank der fast fehlerlosen zweiten Runde erreichte Sie als beste Österreicherin den Cut.

Staatsmeisterin U16

Damit waren die weichen am Finaltag auf Angriff gestellt. Mit einer tollen 76er Runde, 3 über Par, krönte sich Norah Sofie Seidl vom Diamond Country Club zum österreichischen Meister der U 16 Altersklasse. Der Internationalen Titel ging an die Slowenin Lanek Malek vor der Deutschen Helen Marlene Briem und als beste Österreicherin holte sich die Stratzingerin Norah Sofie Seidl den dritten Platz.

Mit Runden von 82, 77 und 76 konnte Sie am Wochenende wieder Ihr HCP auf -1,1 verbessern.

Austrian Juniors Golf Tour

Seidl kann auf ihrem Heimatplatz, der European Tour Destination in Atzenbrugg, Ihre gute Form beibehalten. Für die österreichischen Nachwuchsamateure ging es in den letzten Tagen Schlag auf Schlag. Nach den Austrian Boys and Girls, der internationalen Österreichischen Schüler und Jugendmeisterschaft, letzte Woche, stand vergangenes Wochenende von Freitag bis Sonntag neuerlich Turniergolf im Rahmen der Austrian Juniors Golf Tour am Programm. 156 Mädchen und Burschen gingen im Diamond Country Club in den diversen Altersklassen an den Start und wetterten um den Turniersieg sowie den heiß ersehnten Ranglistenpunkten.

Bei anfänglichen schwierigen Wetterbedingungen war es für Norah schwer in das Spiel zu finden. Durch ein paar vermeidbare Fehler und nicht gestopfte Putts konnte sie leider an diesem Wochenende bei den U16 nicht in den Medaillen Rängen mitspielen. Mit Runden von 75(+3), 78(+6) und 76(+4) war die Stratzingerin mit dem Wochenende sehr zufrieden, zumal sie ihr Hcp abermals verbessen konnte und steht nun aktuell bei -0,8.