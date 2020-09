30 Top-Sommeliers aus Österreich und Deutschland, 18 Kamptal-Winzer und mehr als 40 Weine: Das Kamptal-Bootcamp lockte in diesem Jahr das Who-is-Who der Branche auf den Gaisberg.

Wenn die Kamptal-Winzer rufen, dann folgen dieser Einladung die besten Sommeliers aus ganz Österreich und Deutschland: Im neuen „Esslokal“ von 4-Haubenkoch Roland Huber in Hadersdorf fand am 7. September mit dem Kalk&Kegel-Bootcamp eine der spannendsten Branchen-Weinverkostungen des Jahres statt.

30 Spitzen-Sommeliers zu Gast

Zum Thema „Vielfalt, Jahrgangstiefe und Etikettenschwindel“ kamm das Who-is-who der Weinszene – insgesamt 30 Spitzensommeliers wie der aktuelle Gault&Millau-Sommelier des Jahres Simon Schubert (aend, Wien, 4 Hauben), Andreas Katona (Saag am Wörthersee, 4 Hauben), Sven Spiegel (Kempinski Berchtesgarden, 1 Michelin Stern) sowie Gabriel Srsa (Simon Taxacher, Kirchberg, 5 Hauben) oder Dominic Hofer (Mochi, Wien, 2 Hauben).

„Das Kamptal hat in den vergangenen Jahren nicht nur in der Gastronomie zunehmend an Bedeutung gewonnen. Heute liegt man auf Augenhöhe mit den besten Weinbauregionen der Welt“, lobte etwa Spitzensommelier Simon Schubert nach der exklusiven Verkostung der Kamptal-Weine, die bis zum Jahrgang 1995 zurückreichte.

Winzer macht den Wein

„Die Bandbreite an hervorragenden Weinen, die das Kamptal zu bieten hat, ist riesig. Zu tun hat das einerseits mit den unterschiedlichen Böden von Löss über Schotter bis hin zu Sandstein, andererseits natürlich auch mit der Dynamik des Klimas, das vom heißen pannonischen Becken bis zum kühlen Waldviertel im Nordwesten reicht“, fasste Fred Loimer, Obmann des Regionalen Weinkomitees Kamptal, zusammen. Am Ende sind es aber immer die Weinbauern, die den Wein zu dem machen, was er ist. Und hervorragende Winzer finden sich im Kamptal zur Genüge.

Winzer beim Bootcamp im Kamptal

Lorenz Haas-Allram (Weingut Allram), Martin Arndorfer, Michael Moosbrugger (Schloss Gobelsburg), Hannes Hirsch, Andreas Wickhoff (Weingut Bründlmayer), Hans Peter Topf, Heinz Weixelbaum, Alwin Jurtschitsch, Matthias Hager, Eva Steininger, Fred Loimer, Stefan Rosner, Rudi Rabl, Johannes Haimerl, Christian Nastl sowie Gerhard Deim und Günther Brandl. www.kamptal.at