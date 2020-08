LANGENLOIS (mk) Dritter Genussmarkt (von vier geplanten in diesem Jahr) auf dem Langenloiser Holzplatz: Dieses Mal wieder in strahlendem Sonnenschein, mit vielen Marktständen und mit noch mehr Besucherinnen und Besuchern, die sich mit bester Laune die vielfältigen Genussangebote anschauten, sie verkosteten, einkauften, mit anderen zusammenkamen und plauderten. Der Holzplatz wird so an den Markttagen mehr und mehr zu einem regionalen Kommunikationszentrum - nach dem Motto: Hier trifft man sich, hier kauft man ein…

Am 15. August 2020 findet der vierte Langenloiser Genussmarkt auf dem Holzplatz statt.