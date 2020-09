Der Unternehmer Jürgen Kreibich aus Krems wurde zum Obmann der NÖ Maler und Tapezierer gewählt. Er vertritt damit führend über 1000 Unternehmen seiner Branche in der WKNÖ.

KREMS. „Jürgen Kreibich trat 1996 dem Wirtschaftsbund bei und engagiert sich seither für die Anliegen der Unternehmer in seiner Branche. Er ist bereits langjährig auf Bezirks- und Gemeindeebene im Wirtschaftsbund aktiv und seit 2019 Obmann-Stellvertreter des WB Krems“, gratuliert auch WBNÖ-Direktor Harald Servus.

„Als Fachgruppen-Obmann setze ich mich gemeinsam mit meinem Team für mehr Fachkräfte und Lehrlinge für die Branche ein. Hierfür starten wir Initiativen in der Lehrlingsfindung, mit einem neuen Lehrlingsfolder und dem Besuch von Lehrlingsmessen, sowie in den Bereichen Frauen im Handwerk und in der Aus- und Weiterbildung. Wir werden zudem einen gemeinsamen Werbeauftritt der Fachgruppe umsetzen und die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen bei Digitalisierungsmaßnahmen weiter ausbauen“, sagt der frisch gewählte Fachgruppen-Obmann Jürgen Kreibich.

Neben seinem Engagement für die Wirtschaft ist der 52-Jährige auch in der Kommunalpolitik tätig. Jürgen Kreibich ist Gemeinderat der Stadt Krems und Obmann der ÖVP Ortspartei Weinzierl am Walde.