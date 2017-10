Aufregung im Lerchenfelder Laufhaus!

Julia Sanders glaubt, von ihrer verstorbenen Tante Frieda eine ganz normale Pension geerbt zu haben. Sie weiß nicht, dass es sich in Wahrheit um ein Freudenhaus handelt. Als sie dieses kurzfristig in Augenschein nimmt, haben die Bewohner alle Hände voll zu tun, die Wahrheit zu verbergen. Da ihr Verlobter das Haus verkaufen will, um seine Spielschulden begleichen zu können, müssen die Bewohner zu außergewöhnlichen Mitteln greifen. Da wird dann schon mal der Zuhälter Jo zur „Josefine“ und auch die Kunden finden sich in manch peinlichen Situationen wieder…

Samstag 04. 11. 2017 um 19:30 UhrSonntag 05. 11. 2017 um 15:00 UhrFreitag 10. 11. 2017 um 19:30 UhrSamstag 11. 11. 2017 um 19:30 UhrSonntag 12. 11. 2017 um 15:00 UhrSaaleinlass je eine Stunde vor BeginnKartenreservierungen unter: Tel. 0676 / 620 43 06Reservierte Karten bitte spätestens eine halbe Stunde vor Beginn an der Kassa abholen!Vorverkauf: € 9.- Abendkassa: € 10.- Kinder: € 4.-Alle SchauspielerInnen und MitarbeiterInnen dieser Veranstaltung arbeiten ehrenamtlich. Der Reinerlös kommt den Kinderfreunden Krems-Lerchenfeld, für deren Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den wöchentlichen Kindertreffs sowie den Feriencamps zugute.Zu finden auch unter: www.facebook.com/kinderfreunde.krems