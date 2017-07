Premiere für Wachauer Marillenbier

25.07.2017, 15:56 Uhr

„Unsere Bäuerinnen und Bauern stehen für Innovation, Nachhaltigkeit und Qualität. Das Marillenbier von Sepp Dockner und Peter Bruckner verbindet die einzigartige Wachauer Marille mit der niederösterreichischen Braukunst – ein Genuss für den Gaumen“, so LH-Stv. Stephan Pernkopf.

Übrigens: Die Zahl der Brauereien in Niederösterreich ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen. 54 Brauereien machen unser Bundesland mittlerweile zum Spitzenreiter! Kleinere Brauereien haben Nischen für kreatives Handwerk gefunden und entwerfen spezielle Biersorten typisch für ihre Region, wie eben das neue Marillenbier.„Ein sehr fruchtbetontes und duftiges Spezialbier, ideal als Aperitif zu allen Gelegenheiten und Festen“, so die „Bierväter“ Peter Bruckner und Sepp Dockner.Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, 20% Marillennektar aus der Original Wachauer Marille, Hopfen, Hefe; 6,0% vol. AlkoholDas Marillenbier ist beim Heurigen Weingut Dockner, in Bruckners Bierwelt in Gaming, im Weinstein Krems, auf den Wiener Bauernmärkten am Kutschker und Karmeliter Markt bzw. auch im gut sortierten online-shop erhältlich.