Junge Talente überzeugten bei Abschlusskonzert der Meisterklasse in der Landesmusikschule Wörgl am 6. August.

WÖRGL (red). Junge Talente mit großen Stimmen konnten Zuhörer am Donnerstag, den 6. August im neuen Saal der Landesmusikschule Wörgl bewundern. Ausgewählte Sänger aus dem Meisterkurs „Wien/Berlin – Rising Stars“ der Academia Vocalis gaben dort ein beachtliches Konzert mit Stücken aus Lied und Oper.

Die teils sehr jungen Künstler wählten diese nach der einwöchigen Arbeit mit dem Ausnahmepädagogen Karlheinz Hanser und den beiden Pianisten Alexander Fleischer (Hochschule für Musik Hanns Eisler, Berlin) und dem Texaner Jonathan Ware (ebenfalls Hochschule für Musik Hanns Eisler, Berlin) aus.

Anspruchsvolles Programm als "Vorschau"

Die Künstler bewiesen mit dem anspruchsvollen Programm, wie sehr sie Stimme, Technik, Musikalität und Interpretation bereits beherrschen. So überzeugte beispielsweise die Sopranistin Surna Lee aus der Mongolei mit dem Lied der Rusalka von A. Dvorák, während Franziska Scheinpflug, Sopran aus Deutschland, mit der Arie der Frau Fluth „Nun eilt herbei“ aus der Oper „Die lustigen Weiber von Windsor“ von O. Nicolai beeindruckte.

Das Konzert glich damit einer Art Vorschau, wohin die „Reise der jungen Künstler“ in der Zukunft hingehen wird – nämlich an die Oper und Opernhäuser der Welt. Verdienter und großer Beifall war der Lohn der einwöchigen Arbeit im neuen Saal der Landesmusikschule Wörgl.

