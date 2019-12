Mit dem neuen, "kleinen Saal" und speziell zugeschnittenem Programm zielen die Tiroler Festspiele Erl verstärkt auf junges Publikum ab. Den Auftakt zur Eröffnung machte "Rusalka".

ERL (red). Mit zwei bereits im Vorfeld komplett ausverkauften Vorstellungen unter dem Titel „Rusalka: von Elfen, Nixen und Wassermännern" weihten am Samstag, den 21. Dezember die Tiroler Festspiele Erl (TFE) ihren neuen, "Kleinen Saal" für max. 119 Zuschauer ein.

Das große Interesse an den Karten sei, so die TFE, Ansporn, das Kinderprogramm weiter auszubauen. "Rusalka" war mit einer Dauer von 45 Minuten speziell auf Kindergartenkinder und Erstklässler zugeschnitten. "Wir sprechen das zukünftige Erler Publikum an", erklärt Angelika Ruge für die TFE. Bereits fixiert wurde das Familienkonzert „Lohengrin, der Schwanenritter“ für den 20. Juni 2020 im Festspielhaus, hier sollen Kinder ab 7 Jahren angesprochen werden.