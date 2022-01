Eine Hündin fiel in einem Waldgebiet in eine Felsspalte. Aufgrund der engen Gegebenheiten sowie der Rückenlage des Tieres stellte sich die Rettungsaktion als äußerst schwierig heraus.



KRAMSACH. Das neue Jahr startete für die Bergrettung Kramsach und Umgebung mit einem tierischen Notfall. Am Sonntag, den 2. Jänner ging bei der Leitstelle kurz vor Mittag der Hilferuf ein. Daraufhin machte sich ein Team der Bergrettung sowie zwei Polizeibeamte auf den Weg in den Hagauer Wald bei Kramsach. Dort war nämlich eine dreieinhalb Jahre junge Schäferhündin namens Ayla rücklings in eine Felsspalte unweit der Forststraße gefallen.

Schwierige Befreiungsaktion

Die 60-jährige Hundebesitzerin hielt das Tier beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch an der Leine fest, um so einem weiteren Abrutschen in den Spalt entgegen zu wirken. Zu Beginn versuchten die Bergretter und Polizisten, das Tier aus dem "steinernen Gefängnis" herauszuziehen. Die Hündin steckte allerdings so fest in der unten schmäler werdenden, rund 1, 5 Meter tiefen Spalte fest, sodass vorerst keine Verbesserung herbeigeführt werden konnte. Zudem war die Spalte so eng, dass man die eingeklemmten Hündin nur kopfüber erreichen konnte.

Wieder in Freiheit

Nach über einer Stunde konnte die weiße Schäferhündin schließlich in eine Bauchlage gebracht werden. In weiterer Folge richteten die Retter eine provisorische Holzbrücke ein, über die das Tier schlussendlich befreit werden konnte. Die Hundebesitzerin konnte die Vierbeinerin dann schnell beruhigen und dankbar & erleichtert den gemeinsamen Heimweg antreten. (red)

