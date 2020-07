Sturz mit E-Bike im Gemeindegebiet von Scheffau am Wilden Kaiser – Mann (68) schwer verletzt.

SCHEFFAU (red). Am 23. Juli fuhr ein 68-jähriger Deutscher mit einem Bekannten mit E-Bikes von der Walleralm talwärts. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 68-Jährige gegen 14:15 Uhr in einer Linkskehre aus bisher unbekannter Ursache von der Forststraße abgekommen sein. Der Mann stürzte mit seinem E-Bike in den angrenzenden Wald in einem rund 45 Grad steilen Gelände und blieb nach rund neun Metern schwer verletzt liegen.

Radfahrer entdeckte Sturz

Der Bekannte des Mannes fuhr vor dem Deutschen und konnte den Unfallhergang nicht wahrnehmen. Ein nachkommender Radfahrer hörte er im letzten Moment das Rascheln des Geästes, hielt daraufhin Nachschau und setzte die Rettungskette in Gang. Nach erfolgter Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Rosenheim geflogen und dort stationär aufgenommen.

