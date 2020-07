Söller Tourismusverband "Skiwelt Wilder Kaiser" fiebert dem kommenden Samstag entgegen. Eine neue Zehner-Erlebnisbahn-Gondelbahn wird am 1. August in Betrieb gehen. Jede der 72 Gondelkabinen wird durch eine individuelle Gestaltung und einem eigenem Motiv zu einem Unikat.

Neue Zehner-Gondelbahn-Söll "Skiwelt Wilder Kaiser" mit dem Rabennest.

Viele Besucher während der Pause

Zur Ruhe kam das bekannte Tiroler Hexenwasser auch während dem Bau der neuen Bahn und der damit verbundenen Transportpause für Besucher von Söll aus, auf jeden Fall nicht. Wanderer, Mountainbiker und die Bergbahnzufahrt aus dem Brixental (Hopfgarten) über die "Hohe Salve" (Gipfelhaus), sorgten für eine Belebung der Söller Bergbahn Mittelstation.Vor allem Familien mit Kleinkindern besuchten auch im Juni und Juli die Hexenwasser Attraktionen.[b]



Siehe dazu nachstehenden Bericht der Bezirksblätter Ausgabe Kufstein vom 30. April mit neuen, aktuellen dazugehörigen Fotos.

Neue Zehner-Gondelbahn-Söll "Skiwelt Wilder Kaiser". Anziehungspunkt für die Besucher "Söller Hexenwasser".

Besonderes Gondelkonzept mit "Hexophonie"

[/b]Die neue Zehner-Gondelbahn soll nicht nur aus technischer Sicht und im Bereich Komfort den höchsten Standard erfüllen, sondern auch ein Erlebnis bieten. Sie spielt in Zukunft die sogenannte „Hexophonie“. Jede der 72 Kabinen wird durch eine individuelle Gestaltung und ein eigenes Motiv zu einem Unikat. Die Söller Einheimischen von jung bis alt haben der Gondel ihre Stimme geschenkt und 72 unterschiedliche Kurzgeschichten passend zu den Motiven eingesprochen. Außerdem hat die Bundesmusikkapelle Söll mit 72 Tonspuren eine „schräge Hexenmusik“ die „Hexophonie“ aufgenommen welche die Geschichten untermalt. Auch mit einem neuen Erlebnisshop, dem "Rabennest" will man Besucher an der Söller Mittelstation begeistern.