Die Gewinner der Pro7 Show „My Hit. Your Song.“ 2019 sind mit sechsköpfiger Besetzung in der Arche Noe! JOHN GARNER existiert als Trio erst seit September 2016. Anfangs tourte Frontmann Stefan Krause alleine unter diesem Namen durch Deutschland. 2009 wurde er vom Deutschen Rock & Pop Verband zum „besten Rocksänger Deutschlands“ gekürt. Etwas später stieß Chris Sauer hinzu. Mit seiner ebenso außergewöhnlichen Stimme, zweiter Gitarre und Mandoline, finden die beiden ihren eigenen Sound und beginnen zusammen zu touren. Lisa Seifert ist seit 2016 Teil dieses sympathischen Ensembles und verbessert nicht nur die Frauenquote, sondern ermöglicht seither den dreistimmigen Gesang, das Aushängeschild der Garners.

Überraschend ist ihre Erfolgsgeschichte nicht und ebenso wenig, dass JOHN GARNER seit 2018 auch mit fünfköpfiger Besetzung auf den Bühnen Europas zu finden sind. Mit Kontrabass, Piano und Schlagzeug schließt sich der Instrumentenkreis und bringt die Böden noch mal mehr zum Beben als zuvor!

Zwei Veröffentlichungen haben die drei schon zu präsentieren. Sie standen gemeinsam mit Greg Holden, Ryan Sheridan, Impala Ray, Mainfelt oder The O'Reillys and the Paddyhats auf der Bühne und gewannen zuletzt sogar die Pro7 Show „My Hit. Your Song.“ und räumten den Preis von 25.000€ ab. Die Band wird zudem noch von ByOn gefördert, das Spitzenförderprojekt des Verband für Popkultur in Bayern e.V.! Eine Vielzahl von Konzerten und Festivals in Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich - allein über 100 Shows in 2018 - säumen den bisherigen Weg von JOHN GARNER. Doch ihre Reise hat erst begonnen.