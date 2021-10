Die Gewichtheber aus Kirchbichl haben bei der Tiroler Landes-Einzel und Mannschaftsmeisterschaft wieder ihre Klasse gezeigt. Mit fünf Landesmeister-Titeln in der Allgemeinen Klasse, zwei bei den Masters, einen in der Klasse U13 einen in der Klasse der U17, einen in der Klasse U20 und einen in der U23 Klasse zeigte der noch "junge" Verein mit seiner guten Vereinsarbeit in allen Altersgruppen auf.

In der gleichzeitig ausgetragenen Mannschaftsmeisterschaft konnte man sich auf Platz zwei einreihen und ebenfalls eine neue Mannschaftsbestleistung mit 1194,94 Punkten vorweisen.

Unsere Athleten Anna Czerwenka (82Kg Zweikampf, 99,56 Punkte), Ronja Holzknecht (93Kg Zweikampf, 134,92 Punkte), Anna Schett (106Kg Zweikampf, 148,30 Punkte), Felicitas Lechner (126Kg Zweikampf, 136,79 Punkte), Hannes Wechselberger (189Kg Zweikampf, 245,95 Punkte und ebenfalls Teilnehmer bei Ninja Warriors Austria), Peter Winkler (158Kg Zweikampf, 186,98 Punkte) und Luca Volgger (240Kg Zweikampf, 284,02Punkte) haben mit souveränen Versuchen aufgezeigt, welches nach der langen Unterbrechung durch die Pandemie sicher nicht als selbstverständlich zu sehen ist.

Ein Dank gebührt natürlich auch allen Betreuern und Trainern im Hintergrund und den Eigentümern von Crossfit-Kroftlaggl, die uns mit der Bereitstellung der Trainingsmöglichkeiten und dem Equipment unterstützen.