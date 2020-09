Auch wenn das Europäische Forum Alpbach 2020 nicht in gewohnter Art und Weise stattfindet, ermöglicht Samsung Studenten und anderen jungen Interessierten die Teilnahme an digitalen Events und Kursen.

ALPBACH (red). Es ist ein besonderes Jahr für das Forum Alpbach, ein Jahr, das auch, was die Abhaltung der Veranstaltung angeht, besonders ist. So findet das Europäische Forum Alpbach in diesem Jahr primär digital statt. Auch das traditionelle Charity Soccer Match, das jährlich im Rahmen der Alpbacher Wirtschaftsgespräche von Samsung Electronics und Medienpartner "ProSiebenSat.1 Puls 4" veranstaltet wird, musste heuer ausfallen. Dennoch will Samsung weiterhin am Ball bleiben und unterstützt auch in diesem Jahr das Stipendienprogramm des Forum Alpbach. Damit ermöglicht das Unternehmen 170 jungen Menschen aus aller Welt die digitale Teilnahme. Auch die nächste Generation an Entscheidungsträgern hat dadurch Zugang zu verschiedenen Vorträgen, Seminaren und Diskussionen rund um relevante gesellschaftspolitische Fragen und Herausforderungen.

Dass der Auftakt der Alpbacher Wirtschaftsgespräche von einem Fußball-Duell der besonderen Art begleitet wird, hat sich mittlerweile bereits als Tradition etabliert. Dafür laden Samsung und Medienpartner "ProSiebenSat.1 Puls 4" jedes Jahr prominente Vertreter der österreichischen Wirtschaft, Politik und Medien ein, beim Fußballspielen Geld für den guten Zweck zu sammeln. Mit den gesammelten Spenden sowie der zusätzlichen finanziellen Unterstützung seitens Samsung werden Stipendien für Studierende und gesellschaftspolitisch interessierte junge Menschen finanziert.

Samsung unterstützt Stipendienprogramm weiterhin

Trotz entfallenem Charity Soccer Match beteiligt sich Samsung auch heuer wieder am Stipendienprogramm der EFA Stiftung. Dieses steht in diesem Jahr unter dem Motto „Festival of Ideas“. Mehr als 650 junge Menschen aus fast 100 Ländern kommen im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach zusammen, auf digitalem Wege. 170 von ihnen ermöglicht nun Samsung dieses Jahr die Online-Teilnahme. „Als Technologie-Unternehmen, das zukunftsweisende Lösungen entwickelt und anbietet, ist es uns extrem wichtig, junge Menschen zu fördern. Sie sind nicht nur die Player von morgen, sondern gestalten auch das Hier und Jetzt bedeutend mit. Daher freut es uns als langjähriger Partner des Europäischen Forum Alpbach auch heuer die Stipendien zu ermöglichen. Denn die Möglichkeit in einem generationen-, ideologien- und grenzüberschreitenden Dialog aktuelle Themen zu diskutieren, ist wichtig und ein konkreter Beitrag in der Gestaltung von Lösungen“, so Marvin Peters, Director Mobile bei Samsung Electronics Austria.

