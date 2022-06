Gemeinnütziger Bauträger Wohnungseigentum übergibt Schlüssel an Mieter in neuer dreiteiliger Wohnanlage. Die Gesamtkosten der Errichtung lagen bei 7,2 Millionen Euro.

MÜNSTER. Als ein "schönes Projekt" bezeichneten die Verantwortlichen der Wohnungseigentum Tirol die neue Wohnanlage im Herzen von Münster wiederholt. Die Wohnungsschlüssel konnten am Donnerstag, den 23. Juni feierlich an die Mieter übergeben werden.

Hinter dem Veranstaltungszentrum in Münster sind innerhalb von 21 Monaten Bauzeit insgesamt 38 Wohnungen entstanden. Dabei war der Vorlauf an sich durchaus länger, bereits im Jahre 2011 sicherte sich die Gemeinde das Grundstück durch eine Tauschoption mit der röm.-kath. Pfarrkirche Münster. Diese stellte das Grundstück zu Förderungsbedingungen zur Verfügung. Im September 2020 folgte dann der Baubeginn.

Wohnungen mit günstigen Mieten

Heute steht dort eine Wohnanlage in drei Baukörpern, die der gemeinnützige Bauträger Wohnungseigentum (WE) für 7,2 Millionen Euro auf Schiene gebracht hat, wobei das Land 3,8 Millionen Euro an Wohnbauförderungsmitteln beigesteuert hat. Der Wohnungsmix ist ausgewogen und beinhaltet 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen. Im Schnitt gesehen, liegt der Preis für die Mieten bei insgesamt 8,89 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche – inklusive eines Tiefgaragenplatzes und Betriebskosten. Die reine Miete beträgt demnach rund 4,20 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche.

Es ist dies ein Preis, über den sich die Mieter im Auge der aktuellen Krisen noch glücklich schätzen können. "Derzeit schaffen wir solche Mieten nicht. Die Projekte, die wir jetzt mit Müh und Not starten, liegen bei Mieten von 12 bis 12,50 Euro. Manche Projekte können wir gar nicht starten, weil es nicht geht", sagt Walter Sojer (Geschäftsführer WE).

Walter Sojer gratuliert den Mietern und Mieterinnen zu ihren neuen und günstigen Wohnungen. "Derzeit schaffen wir solche Mieten nicht", so Sojer.

Foto: Barbara Fluckinger

hochgeladen von Barbara Fluckinger

Wohnungen für Münsterer

"Es ist ein gelungenes Projekt", betonte auch Münsters Bgm. Thomas Mai. Treiber des Projektes zu Beginn waren vor allem der Altbürgermeister Werner Entner sowie der vorige Gemeinderat. Die Vergabe der Wohnungen erfolgte durch die Gemeinde, wobei es 74 Bewerbungen für die 38 Wohnungen gab. Dank der Vergabe finden nun 33 Münsterer und Münstererinnen eine neue Bleibe, fünf weitere neue Mieter und ursprüngliche Münsterer kehren nun wieder nach Münster zurück.

Weitere Beiträge aus und rund um Münster findest du hier.

Aktuelle Nachrichten aus dem Bezirk Kufstein gibt‘s hier.

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren:

Münster bangt um baldige Umsetzung von neuer Haltestelle

38 neue Wohneinheiten entstehen im Münsterer Dorfzentrum