Yoga Basics für Anfänger

Du bist motiviert, nach einem entspannten Sommer wieder etwas mehr Aktivität in dein Leben zu bringen? Du hast noch nie Yoga gemacht, möchtest es aber gerne einmal versuchen? Du praktizierst zwar regelmäßig Yoga, möchtest aber an deiner Technik etwas feilen?



Bei Love Yoga gibt es an 4 Freitagen in Folge (3.11., 10.11., 17.11. und 24.11.), jeweils von 19.15 - 21:15 Uhr, wieder einen Yoga Basiskurs.



Matten, Decken, Blöcke etc. sind vorhanden, einfach in bequemer Kleidung erscheinen.



Kosten: 60 Euro für den Kurs



Bitte unter info@yogatirol oder 0650 67 937 20 anmelden. Oder über FB oder unsere Homepage registrieren und online anmelden.