Kultur.Mut – Science Busters erstmals zu Gast in Kufstein

Die Science Busters kommen nach Kufstein!



Wissenschaft und Witz in perfekter Kombination. Die Kabarettformation Science Busters sorgt am 4. Mai 2017 an der FH Kufstein Tirol für humoristische, wissenschaftliche und vor allem performative Unterhaltung.

Witze, Gags und eine Brise österreichischer Schmäh gehören in diesem Jahr zu den Zutaten von Kultur.Mut am 4. Mai 2017. Diesmal bringt ein Kabarettspektakel die Gäste in der Aula der FH Kufstein Tirol von 19.00 bis 22.00 Uhr zum Stauen und Lachen. Das Highlight des Abends sind die Science Busters mit ihrem neuen Programm „Winter is Coming – die Wissenschaft von Game of Thrones“. Wissenschaft für alle, farbenfroh, lehrreich und unterhaltsam: Topwissenschaft und Spitzenhumor müssen keine Feinde sein. Das sind die Leitsätze der Kabarettgruppe. Im Anschluss gibt es für die Gäste etwas zu essen und zu trinken sowie einen Bücherstand unter anderem mit „Das Universum ist eine Scheißgegend“ von Heinz Oberhummer, Martin Puntigam und Werner Gruber sowie "Newton - Wie ein Arschloch das Universum neu erfand" von Florian Freistetter.

Kultur.Mut ist eine Rahmenveranstaltung des Symposiums „Discover New Horizons: Festival Studies @ FH Kufstein Tirol“ vom 3.-5. Mai 2017 und wird von Studierenden des Bachelorstudiengangs Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement an der FH Kufstein Tirol organisiert. Bei dem englischsprachigen Symposium referieren internationale Vortragende über das Potenzial von Festivals für kulturelle Nachhaltigkeit.

Kooperationspartner von Kultur.Mut ist Art.Experience – das drei Städte Kulturfestival. Sponsoren sind SEAT Österreich, das Autocenter Mühlbacher, der Verein genussmittel, die ÖH FH Kufstein, die FH Kufstein Tirol, das arte Hotel Kufstein, Sabrina Soitner Wüstenrot, Weningers Feinkost sowie die Sparkasse Kufstein.

Factbox:

Was: Kultur.Mut

Wo: Aula der FH Kufstein Tirol

Wann: 4.05.2017, 19:00-22:00 Uhr

Karten: Vorverkauf 19,- € (14,- € ermäßigt), Abendkassa 22,- € (17,- € ermäßigt)

Ermäßigte Eintrittskarten erhalten PensionistInnen, Zivil- und Präsenzdiener, Lehrlinge, Menschen mit Beeinträchtigungen, SchülerInnen und Studierende.

Karten ab April im Vorverkauf

Eintrittskarten für Kultur.Mut sind ab Anfang April in allen Sparkassen Filialen im Bezirk Kufstein, im Servicecenter der FH Kufstein Tirol sowie an der Abendkassa erhältlich.