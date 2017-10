08.10.2017, 14:30 Uhr

Diebe stahlen Projektor aus Kufsteiner Hotel

KUFSTEIN. Bisher unbekannte Täter stahlen in der Nacht auf 4. Oktober einen Projektor, Full HD Beamer, samt der dazugehörigen Deckenhalterung aus einem Hotel in Kufstein. Der Projektor befand sich in einem unversperrten und allgemein zugänglichen Seminarraum im ersten Stock des Hotels. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag.

Gefällt mir