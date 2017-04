20.04.2017, 08:00 Uhr

Wenn man sich die demographische Entwicklung der letzten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte genauer ansieht, kann man ein deutliches "Altern der Gesellschaft" nicht verleugnen. Gleichzeitig verlagern und verändern sich alte Lebens- und Familienmodelle in einer Gesellschaft, die in einem Wettlauf gegen die Zeit gefangen zu sein scheint. Auch deswegen muss man den Fokus mehr auf die ältere Generation und deren Bedürfnisse legen. Das Angebot muss breit gefächert und – genauso wie ein Spiegel zur heutigen Schnelllebigkeit – individuell und schnell angepasst werden können. Nicht jeder kann oder will in ein Altenwohnheim gehen. Kaum jemand ist in der Lage für einen Pflegebedürftigen 24 Stunden am Tag da zu sein.Der Ansatz und die Idee des Sozialsprengels in Kufstein sind aus diesen Gründen also durchaus lobenswert und sehr ambitioniert. Ob eine 24-Stunden-Betreuung von acht Wohneinheiten in allen Pflegestufen möglich sein wird, ist allerdings unsicher. Und seien wir ehrlich: acht Wohnungen sind gerade mal ein Tropfen auf dem heißen Stein der sündteuren Altenwohnheimplätze.