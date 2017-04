Fahrradbörse: 1.800 Euro für Verein „Brillos“

27.04.2017, 16:19 Uhr

Der Erlös kommt erneut dem Kufsteiner Verein „Brillos“ zugute, der Projekte für Kinder in Bolivien unterstützt. Bei der diesjährigen Fahrradbörse kamen 1.800 Euro zusammen – ein neuer Rekord!Den Scheck überreichten Birgit Berger und Stadtrat Stefan Hohenauer dem Vereinsvorsitzenden Dr. Bernhard Spechtenhauser im Rahmen einer Brilllos-Veranstaltung an der HLW Kufstein. Spechtenhauser zeigte sich dankbar und versicherte, dass mit diesem Betrag in Bolivien viel bewegt werden kann.