Musigfest in Reith

AT

, 6235 Reith im Alpbachtal AT

Musikpavillon , 6235 Reith im Alpbachtal AT

Zum traditionellen Musigfest lädt die Bundesmusikkapelle Reith im Alpbachtal am 4. und 5. August beim Musikpavillon im Ortszentrum. Am Freitagabend konzertieren ab 20 Uhr die Original Alpenoberkrainer. Am Samstag beginnt ab 17 Uhr ein Familiendämmerschoppen mit der Jugendgruppe des Trachtenvereins D’ Reitherkogler. Ab 20 Uhr stehen beim „Plattlershowabend“ die Bundesmusikkapelle Mühltal und der Trachtenverein D’ Reitherkogler auf der Bühne. Sie zeigen Tanzeinlagen von „Damals bis Heute“.