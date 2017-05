Prüfungsfahrt endete im Krankenhaus

12.05.2017, 08:49 Uhr

Fahrschüler prallte bei Abschlussprüfungsfahrt in Radfeld mit seinem Motorrad gegen Traktor.

RADFELD. Zu einem Unfall bei einer Fahrschülprüfung kam es am 11. Mai. Gegen 14.20 Uhr absolvierte ein 54-jähriger österreichischer Staatsbürger im Zuge seiner Fahrschulprüfung die „Abschlussprüfungsfahrt“ mit dem Motorrad im Gemeindegebiet von Radfeld. Dabei erhielt er von dem hinter ihm fahrenden Fahrlehrer die Weisung von nach rechts über die Innbrücke auf der Dorfstraße nach Kramsach zu fahren.Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 60-jähriger Tiroler mit seinem Traktor auf der Dorfstraße von Kramsach kommend und wollte nach links in Richtung Radfeld abbiegen. Im Kreuzungsbereich dürfte der Motorradlenker beim Beschleunigen das Kupplungsspiel bzw. die Beschleunigungskraft des Motorrades unterschätzt haben, verlor die Kontrolle über das Motorrad und prallte frontal gegen die Front des Traktors.Bei dem Anprall brach die Visierverglasung des Helmes und der Motorradlenker stürzte mit schweren Gesichtsverletzungen auf die Fahrbahn. Der 54-Jährige wurde nach Erstversorgung in das Krankenhaus Kufstein verbracht.