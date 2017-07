„Wasser marsch“ Ende Juli in Brandenberg

BRANDENBERG. Gemeinsam mit dem Bezirks-Feuerwehrverband Kufstein veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Brandenberg am 28. und 29. Juli den 37. Bezirks-Nass-Leistungswettbewerb am Sportplatz. Bewerbsgruppen aus ganz Tirol messen sich um die beste „Löschangriffszeit“.Am Freitag (28.7.) wird der Bewerb um 18 Uhr feierlich eröffnet. Direkt im Anschluss an die Eröffnung starten die ersten 25 Gruppen auf dem Bewerbsplatz.Am Samstag (29.7) wird der Bewerb ab 8 Uhr fortgesetzt. Die schnellsten Gruppen (4 Gästegruppen und 4 Gruppen aus dem Bezirk Kufstein) stehen sich ab 16 Uhr im direkten Vergleich beim Paralellbewerb gegenüber.

Die Schlussveranstaltung, umrahmt von der BMK Brandenberg, findet nach Abschluss des Bewerbes ab 18:30 Uhr statt.An beiden Tagen ist für die kulinarische Verköstigung der Teilnehmer und Besucher bestens gesorgt. Es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm, für musikalische Unterhaltung sorgen „Brandenberg 3“ und „Unterland 4“.