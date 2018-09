Zwischen "Kiachln", Kunsthandwerk und Musik kamen die Radfahrer und Kühe!

24.09.2018, 20:58 Uhr

Kultur, Kunst und Sport wurde am vergangenen Samstag am Oberen Stadtplatz in Kufstein geboten.

Die Zusammenarbeit und das nicht zum erstenmal, zwischen der Kufsteiner Skiläufer Vereinigung und dem Tourismusverband "Kufsteinerland" macht dies möglich. Der Start zur 24. MTB-Stadtmeisterschaft konnte wieder im Rahmen der Kufsteinerland Kulturveranstaltung (Vom Berg ins Tal über den Oberen Stadtplatz Kufstein gestartet werden. Für die Radler gings hinauf zum Aschenbrenner. Für die Kühe von den Almen im Kaisertal hinunter nach Kufstein/Schwoich. Da passte in diesem Jahr vieles. Eine große Anzahl von Besuchern, trockenes Wetter - starke Arbeitshände auf jeder "Schiene".