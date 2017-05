Bekannte Gesichter am Siegertreppchen

03.05.2017, 09:54 Uhr

Erwartungsgemäß sicherte sich Karin Freitag von der LG Decker Itter den Sieg, sowohl in der Alpencup-Wertung (W30) und über die 5.000 Meter in der allgemeinen Klasse weiblich. Sabrina Exenberger vom BSV Brixlegg holte sich in der AKW den Alpencup-Sieg.Bei den Herren konnte Robert Meeuwse von der Tri X Kufstein den Alpencup-Bewerb gewinnen. Tiroler Meister bei den Herren in der allgemeinen Klasse wurde Christoph Kluge vom SK Rückenwind.