Finalday im Basketball

15.05.2017, 08:52 Uhr

Vier aus sechs Spielen gewann der SVO Innsbruck. Die Diamonds auch Kirchberg wurden Tiroler Meisterinnen der wu12 Klasse.

Die Leitgebhalle in Innsbruck stand am Samstag, 13. Mai ganz im Zeichen des Basketball Final Day. Um 10:15 Uhr starteten die Spiele, veranstaltet vom Tiroler Basketball Verein. Fünf Finalspiele und ein Freundschaftsspiel wurden ausgetragen. Das letzte Spiel ermittelte in der Westliga den Meister.In den Tag starteten die jungen Damen in der Klasse wu12. Der Jugend Basketball Club Kirchberg in Tirol traf auf die TI Basketball Damen Innsbruck. Gespielt wurden vier Viertel zu je acht Minuten. Die Diamonds aus Kirchberg hielten die Innsbrucker Mädels auf Abstand und gewannen das Spiel mit 30:60 (2:12/10:28/24:44).Die restlichen Partien der Burschen und Herren konnte jeweils der SVO Innsbruck gewinnen.