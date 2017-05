UNIQA eröffnet Service Center in Wörgl

02.05.2017, 15:00 Uhr

Mehr als 20 Jahre war die Heimat der UNIQA Mitarbeiter und das regionale Service Center in der Wörgler Bahnhofstrasse für Kunden die zentrale Anlaufstelle. Nun steht das neue Service Center, mit Zulassungsstelle in der Innsbrucker Straße 2 in Wörgl (ehemalige BAWAG), direkt neben der Apotheke, mit eigenen Kundenparkplätzen bereit. Die Mitarbeiter sind in der Zeit von 8 bis 17 Uhr von Montag bis Freitag erreichbar.



Factbox:

Adresse: 6300 Wörgl, Innsbrucker Straße 2

Öffnungszeiten: 8:00 – 17:00 Uhr

Kfz-Zulassungen: ca. 1.000 im Jahr



Regionalmanager: Kurt Mayer

13 MitarbeiterInnen

Ca. 3000 Kunden

Ca. 6.000 Verträge

Ca. 5 Mio. Prämie