einfachnäherdran: Regionauten Ausflugs-Tipp Kameltheater & Weißer Zoo Kernhof

25.04.2018, 03:00 Uhr

NÖ. Mit unserer Kampagne #einfachnäherdran holen wir unsere Regionauten (Lesereporter) vor den Vorhang. Nachdem wir im vergangenen Jahr einige unserer Leser persönlich vorgestellt haben, verraten unsere Regionauten diesmal in einem Interview ihre ganz persönlichen Ausflugs-Tipps. Diesmal: Julia Mang.

Infobox: Kameltheater & Weißer Zoo Kernhof

Kamelplatz 1, 3195 Kernhof

www.kameltheater.at

Öffnungszeiten: April bis Anfang November, 10:00 - 18:00 Uhr

Eintritt: 12,00 (Erwachsene), 5,90 (Kinder 3 bis 12 Jahre)



Mein persönlicher Ausflugstipp ist das Kameltheater + weiße Zoo in Kernhof. Warum? Weil mich Tiger besonders faszinieren und sie für mich persönlich die schönsten Tiere sind der Ausdruck, die Anmut, die Bewegungnen, das Verhalten.Das besondere am weißen Zoo ist, dass es dort die einzigen weißen Tiger in Österreich zu sehen gibt. Es gibt zwei Tiger-Damen, Thalie und Burani, und das Männchen, Samir, das manche möglicherweise aus einer TV-Werbung für einen Leberkäse-Produzenten, kennen.Die weißen Tiger haben auch regelmäßig Nachwuchs so kann man auch die kleinen Tigerbabies besuchen - das ist schon etwas sehr besonderes und ein sehr schönes Erlebnis.Es gibt aber noch viele andere Tiere wie etwa Nebelparder, Servale, Schneeleoparden, Leoparden, Kamele, Nasenbären, Waschbären, Kängurus, und noch viele mehr.Besonders geeignet für alle Menschen die Tiere mögen. Kinder, Erwachsene, Senioren alle. Dieses Ausflugsziel ist für Kinderwägen und Rollstuhlfahrer mit kleinen Einschränkungen möglich.Zu beachten ist, dass der Zoo in einem Hang liegt und es hier bergauf und bergab geht. Haustiere dürfen nicht in den Zoo mitgenommen werden!Gleich beim Eingang gibt es einen "Schmatzbazar" (ein kleiner Imbiss)und weiter oben im Park findet sich das Felsenwirtshaus "Don Kamelo" (traditionelle Hausmannskost und gutbürgerliche Küche).Der Ausflugs-Tipp befindet sich im Mostviertel, in 3195 Kernhof.Die Anreise ist nur privat, mit dem PKW, möglich.Eigentlich hat jede Jahreszeit seinen Reiz. Der Frühling, wenn die Hänge mit blühenden Erika überseht sind, der Sommer, mit dem schönen Blick in die Bergwelt oder auch der Herbst, wenn sich alles bunt färbt. Im Winter hat der Zoo geschlossen.