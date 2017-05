08.05.2017, 13:30 Uhr

Wiener Neustadt.- Bericht und Fotos von Karl Kreska.

Das Musical „Big Fish“ im Theater im Neukloster entführt in eine Welt der Hexen, Riesen und Meerjungfrauen. Die märchenhaften Geschichten von Edward, erscheinen seinem Sohn Will unwahr, bis er ihnen auf den Grund geht und dann in seinem Vater einen Helden, den “Großen Fisch“ im Fluss sieht.Florian Scherz, Klemens Patek, Pia Lauermann und Stephanie Prandler brillieren in den Hauptrollen (großes Foto).Begeistert zeigten sich auch die Stadträte Franz Dinhobl, Franz Piribauer, Lidwina Unger, die Gemeinderäte Johann Machowetz, Robert Pfisterer, Christian Filipp, sowie Hanni und Reinhold Regel, Karl und Ruth Linauer und Hausherr Pater Johannes.