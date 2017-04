Kunst und Kultur aus Korneuburg – #einfachnäherdran

28.04.2017, 00:30 Uhr

Wenn Elisabeth nicht gerade die südländische Gemütlichkeit der Toskana genießt, ist sie als fleißige Regionautin in ihrer Heimat Korneuburg unterwegs und zeigt anderen die Schönheit der Natur und Kultur ihrer Region.

Elisabeth Pillendorfer19. September 2014Korneuburg, Niederösterreich"Carpe Diem"Die naturverbundene Elisabeth liebt es Kunst und Kultur in ihrer Heimat Korneuburg auf Schnappschüssen festzuhalten. Sie begibt sich oft und gerne hinter die Kulissen von altertümlichen Gemäuern wie Kirchen und traditionsreichen Plätzen. Ansprechende Gebäude faszinieren Elisabeth genauso wie die vielfältige Pflanzenwelt in ihrer Region. In ihrer Freizeit beschäftigt sich die naturbegeisterte Regionautin auch mit fremden Kulturen und Sprachen, besonders die Toskana fasziniert sie und zählt zu ihren Lieblingslandschaften.

Elisabeth genießt es, ihre Leidenschaft anderen näherzubringen. Fotografieren, Kunst und Kultur verbindet sie in ihren Schnappschüssen und Beiträgen. "Ich möchte anderen die Schönheit der Natur und Kultur unserer Heimat näherbringen", erklärt Elisabeth.