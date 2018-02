Projekte in Orth

16.02.2018, 19:22 Uhr

In Orth an der Donau wird in Zukunft viel Wert auf den Bereich Soziales gelegt.

ORTH (tr). Bürgermeister von Orth an der Donau Johann Mayer erzählt in einem Gespräch mit den Bezirksblättern, welche Projekte in der Marktgemeinde in Planung sind. Das größte Projekt ist im Bereich Soziales geplant und läuft unter dem Namen „Haus mit Leben“. Die Idee dahinter ist, den geistig oder körperlich behinderten Bürgern von Orth und Umgebung eine Alternative zu rein familiärer Betreuung zu bieten. Dies soll in Form von Wohneinheiten für Behinderte und Betreuer realisiert werden. Ziel des Projekts ist es, für behinderte Menschen ein Zuhause zu schaffen, in dem sie ihren Alltag aktiv gestalten können. Hintergrund davon ist unter anderem, dass die Lebenserwartung von behinderten Personen gestiegen ist und die Eltern somit nicht immer für die Betreuung zur Verfügung stehen können. „Allerdings ist das noch Zukunftsmusik“, sagt Johann Mayer, die Finanzierung ist nämlich noch nicht gesichert und vom Land Niederösterreich fehlt auch noch die Zusage.Es gibt auch immer wieder Projekte im Bereich Wohnbau. Die Nachfrage nach Wohnungen in Orth ist groß, weshalb die NBG schon den nächsten Block plant. Auch in der Andlersdorferstraße gibt es neue Bauplätze mit Eigenwasserversorgung.

Umwelt und KulturIm Bereich Umwelt und Natur steht in Diskussion, ein Gerinne auszubaggern und Gewässerteile zu renaturieren. Dies soll zu mehr Gewässer führen, auf denen man im Winter gegebenenfalls auch eislaufen kann.Im kulturellen Bereich ist der Verein zur Förderung von klassischer Musik sehr aktiv. Es sind wieder viele Konzerte und Veranstaltungen geplant. Allgemein herrscht ein reges Vereinstreiben in Orth.