MAUTNER MARKHOFS TEMPERATURTIPPS 0%-Zucker Sirupe erfrischen in der heißen Jahreszeit - Sommerpackage zu gewinnen!

20.07.2017, 09:55 Uhr

Beim Trinken Kalorien sparen und trotzdem die volle geschmackliche Abwechslung genießen - variantenreiche und zugleich kalorienarme Sirup-Kreationen erfrischen an heißen Sommertagen. Mit dem Traditionsunternehmen und „Sirupspezialisten“ Mautner Markhof sind Genuss und kalorienarme Erfrischung kein Widerspruch

Die 0% Zucker Sirupe sind in fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich und bilden die Basis für viele leichte Sommerdrinks, die mit gutem Gewissen konsumiert werden können.Passend dazu präsentiert Mautner Markhof erfrischend-sommerliche Getränke-Rezepte für ernährungsbewusste Genießer und gibt per „Temperaturbarometer“ Bewegungstipps für die heiße Jahreszeit. Besonders praktisch: Die Rezepte lassen sich schnell und einfach zu Hause vorbereiten und sind der perfekte Begleiter für Outdoor-Aktivitäten.

20° CELSIUS

25° CELSIUS

30° CELSIUS

Bewegen sich die Temperaturen um die 20 °C, sind das die optimalen Bedingungen für eine sommerliche Wanderung. In den frühen Morgenstunden ist es noch etwas frisch, doch spätestens gegen Mittag sehnt sich so manch ein Wanderer nach einer fruchtigen Abkühlung, um die Flüssigkeitsbilanz des Körpers wieder auszugleichen. Ein erfrischender Eistee, zubereitet mit dem Mautner Markhof 0% Sirup Himbeer-Zitrone schafft hier Abhilfe. Der Durst ist weg und für alle Gesundheitsbewussten, die auf einen „Strand-Körper“ hinarbeiten, ist auch kein Zucker im Spiel.Zutaten: MAUTNER MARKHOF 0% Sirup Himbeer- ZitroneKalter Früchtetee ungesüßtEiswürfelEiswürfel in ein Glas oder in eine Trinkflasche geben und mit MAUTNER MARKHOF 0% Himbeer-Zitrone und kaltem Früchtetee aufgießen. Gut verrühren und eiskalt servieren.Bei diesen Temperaturen bietet sich eine sommerliche Radtour an einem der österreichischen Seen an. Am Wasser schützt meist eine angenehme Brise vor Überhitzung. Nach den sportlichen Anstrengungen genießen wir ein kühles Getränk, wie beispielsweise einen Hugo light mit dem Mautner Markhof 0% Sirup Holunderblüten.Zutaten: Ein Schuss MAUTNER MARKHOF Sirup 0% HolunderblütenLimettenMinzeEiswürfelPrickelndes MineralwasserZubereitung: Limetten in Scheiben oder Viertel schneiden und mit Minze und Eiswürfel in ein bauchiges Weinglas geben. Alternativ kann für unterwegs auch eine Trinkflasche befüllt werden. Mit dem prickelnden Mineralwasser und einem Schuss MAUTNER MARKHOF Holunderblüten Sirup 0% aufgießen und umrühren. Genießen!Und wenn bei über 30 °C nahezu keine Sportart mehr erträglich scheint, bleibt immer noch der Weg zum Wasser, um sich bei der Trend-Sportart Stand-Up Paddling fit zu halten. Nach der körperlichen Anstrengung in der Hitze weiß Mautner Markhof, wie man sich am besten einen kalorienarmen Drink zubereitet. Ein leckerer Pink-Berry mit dem 0% Sirup Himbeer ist der ideale Begleiter für eine kurze Pause im Strandbad.Zutaten: MAUTNER MARKHOF Sirup 0% HimbeerMineralwasserMinzeEiswürfelZubereitung: MAUTNER MARKHOF 0% Sirup Himbeer mit Mineralwasser im Verhältnis 1:3 mischen. Zuhause mit Minze-Blätter und Eiswürfel im Glas servieren und genießen. Wenn unterwegs, einfach in einer Trinkflasche mitnehmen und jederzeit erfrischen! Weitere Informationen unter www.mautner.at und auf der Mautner Markhof Facebook- Fanpage - Mautner Markhof 0% Zuckerzusatz Sirupen (verschiedene Sorten)- Handtuch- SIGG Trinkflasche