SERFAUS, FLIEß, STANZ (otko). Im Bezirk Landeck werden aktuell nur fünf "Aktiv positive" verzeichnet, drei davon in Serfaus und jeweils einer in Fließ und Stanz bei Landeck.

Tirolweit am zweitwenigsten Fälle

Laut den Zahlen des Tiroler Corona-Dashboards (Stand 3. September, 13:30 Uhr) gibt es im Bezirk Landeck aktuell fünf "Aktiv positive". Damit ist die Zahl von Mittwoch auf Donnerstag um zwei Personen gesunken. Von den fünf "aktiv Positiven" werden drei in Serfaus verzeichnet sowie jeweils einer in Fließ bzw. Stanz bei Landeck . Somit sind 27 der 30 Gemeinden im Bezirk "Virusfrei".

Aktuell gelten im Bezirk Landeck fünf Personen als infiziert, 1.029 Personen sollen bereits wieder genesen sein. 16 Personen sind verstorben. Insgesamt 15.668 Testungen wurden bisher durchgeführt.

Bundesland-Vergleich

In der Rangliste mit den Corona-Fällen in den neun Tiroler Bezirken liegt Landeck am vorletzten Platz. Im Spitzenfeld liegt Kufstein mit 128 Corona-Fällen, gefolgt von Innsbruck-Stadt mit 113 und Innsbruck-Land mit 112"aktiv positiven" Personen. In Schwaz gibt es 28 Corona-Fälle, in Kitzbühel und Reutte jeweils zehn und in Imst acht. Lienz verzeichnet derzeit zwei "Aktiv positive".



Alle Angaben ohne Gewähr! Stand 03. September, 13:30 Uhr

Mittwoch: 63 positive Testergebnisse seit Dienstagabend

