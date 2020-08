LANDECK (sica). Ein weiteres leeres Geschäftslokal in der Landecker Begegnungszone: Die dm Filiale in der Malserstraße schließt mit 29. August.





Breiteres Angebot in Bruggen realisiert

Ab Ende August prägt ein weiteres leeres Geschäftslokal das Bild der Landecker Malserstraße. Auf Anfrage der BEZIRKSBLÄTTER wurde von der Filiale bestätigt, dass sie mit Ende August schließt. Am Samstag, den 29. August ist bis 18.00 Uhr die letzte Möglichkeit, im Drogeriemarkt in der Stadt einzukaufen. Verantwortlicher für das Ressort Expansion, dm-Geschäftsführer Thomas Köck begründet die Standortschließung auf Anfrage der Redaktion mit der Realisierung eines breiteren Sortiments und einem besseren Einkaufserlebnis in Bruggen. "dm drogerie markt ist immer bestrebt, das Angebot für seine Kundinnen und Kunden zu verbessern – etwa mit einem breiteren und tieferen Sortiment sowie einer besseren Einkaufsatmosphäre. In Landeck haben wir diesen Anspruch in unserer Fachmarktcenter-Filiale in der Bruggfeldstraße 7a realisiert, mit entsprechend positiver Kundenresonanz. Die langfristige Entwicklung in der Malserstraße hat nun zur Entscheidung geführt, diesen Standort zu schließen. Mit den betroffenen Mitarbeiterinnen sind bereits Gespräche für eine Weiterbeschäftigung bei dm geführt worden. Wir freuen uns, wenn viele Kundinnen und Kunden der Malsertraße dm auch in Zukunft treu bleiben.", heißt es in einem schrifltichen Statement des Geschäftsführers.

Ab Ende August prangt das dm Logo nicht mehr in der Malserstraße - Die Filiale schließt mit 29. August.

Bisher kein Interessent bekannt

Eventuell bleibt das Geschäftslokal vorab leer. Ein Interessent für die ab Anfang Herbst leer stehende Geschäftsfläche sei bislang nicht bekannt, so Vizebürgermeister Thomas Hittler. "Die leeren Geschäfte sind ein Gesamtthema, an dem im Zuge der Wirtschafts- und Standortentwicklung gearbeitet wird.", so Hittler. "Die Geschäftslokale sind allerdings Privateigentum und liegen in Verantwortung der Vermieter.", erklärt der Vizebürgermeister. Es habe für freie Flächen bereits Interessenten gegeben, teilweise läge es aber an zu hohen Mieten, warum sich Unternehmen nicht in den verfügbaren Lokalen ansiedeln. "Hier wäre ein Umdenken der Vermieter wünschenswert."

Neues Geschäft von Moreboards

Der neue Moreboards Store in der Malserstraße.

Seit langem konnte aber vergangene Woche wieder einmal eine Eröffnung in der Malserstraße gefeiert werden: Zwischen C&A und Eduscho, wo sich ehemals das Damenbekleidungsgeschäft "BONITA" befand, öffnete eine moderne Filiale von Moreboards. Ein Fachgeschäft für Streetwear, Sneakers, Skateschuhe, Skateboards, Longboards und Snowboards findet nun somit Platz in der Landecker Begegnungszone.

