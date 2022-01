SRFAUS, FISS. Das oberösterreichische Urlaubsportal www.kinderhotel.info zeichnete die beliebtesten 50 Familienhotels mit dem kinderhotel.info Award 2022 aus. Auch drei Betriebe aus dem Bezirk Landeck schafften es in die Top 50.

Familienfreundliche Kinderhotels ausgezeichnet

Das österreichische Internetportal www.kinderhotel.info, das mit jährlich fünf Millionen Seitenaufrufen zu den größten Vergleichsplattformen für Familienunterkünfte in Europa zählt, hat unter einer Auswahl von 777 Kinderhotels aus 15 europäischen Ländern, die 50 besten Hotels mit einem Award ausgezeichnet. Die Top 3 der beliebtesten Familienhotels befinden sich in Tirol, Hessen und Bayern. Platz eins geht an das Kinder- & Gletscherhotel Hintertuxerhof in Hintertux, gefolgt vom Familotel Sonnenpark (Willingen, Hessen) und dem Familotel Landhaus zur Ohe (Schönberg, Bayern). Unter den 50 prämierten Hotels kommen 34 aus Österreich, neun aus Deutschland, sechs aus der Region Trentino-Südtirol sowie eines aus der Schweiz. Das gesamte Top 50-Ranking unter: www.kinderhotel.info/award.

Das oberösterreichische Urlaubsportal www.kinderhotel.info zeichnete die beliebtesten 50 Familienhotels mit dem kinderhotel.info Award 2022 aus.

Foto: Andreas Schalber

Drei Betriebe aus dem Bezirk Landeck ausgezeichnet

Das Familienhotel Furgler in Serfaus kann sich Platz 30 in Europa und damit die beste Platzierung im Oberinntal sichern. Österreichweit liegt das Hotel auf Platz 20 und in Tirol auf Platz sieben.

Das Haus besteht seit 1924 und wird von Robert Westreicher geführt. Es befindet sich bereits in vierter Generation im Besitz der Familie Westreicher und liegt direkt an der einzigartigen Dorf-U-Bahn im Ortszentrum von Serfaus. Das 4-Sterne-Hotel widmet sich allen Familien samt Kindern, Eltern und Großeltern. Durch die überschaubare Größe für maximal 40 Familien und den 40 - überwiegend langjährigen - Mitarbeitern entsteht eine einzigartig persönliche Atmosphäre, welche dem Betrieb regelmäßig hervorragende Gästebewertungen einbringt.

Weiters wurden im Bezirk Landeck ausgezeichnet: Leading Family Hotel Bär, Serfaus: Platz 37 - Neueinsteiger – sowie das Baby- & Kinderhotel Laurentius, Fiss: Platz 38.

Das Familienhotel Furgler in Serfaus zählt zu den besten 30 Kinderhotels in Europa.

Foto: Familienhotel Furgler

Über den kinderhotel.info Award 2021

"Für den kinderhotel.info Award haben wir Ausstattung, Service und Gästemeinungen von 777 Familienhotels im Detail ausgewertet",

erklärt kinderhotel.info-Redaktionsleiter Christoph Reichl. Im Ergebnis berücksichtigt sind sowohl der quantitative Umfang der Kinderbetreuung als auch qualitative Komponenten wie zum Beispiel die Betreuung in unterschiedlichen Altersgruppen oder das Angebot einer Babybetreuung. Ebenfalls berücksichtigt wurden die Bewertungen aus den drei großen Portalen Google, TripAdvisor und HolidayCheck, die mit den Gästeerfahrungen auf kinderhotel.info ergänzt wurden. Ein eigens entwickelter "No-Fake-Faktor" soll etwaiges Bewertungsmarketing neutralisieren.

(Quelle: kinderhotel.info - Presse)

