KAUNERTAL. Der Kaunertaler Gletscher diente erneut als Filmkulisse für die ZDF TV-Serie „Die Bergretter“. Die Seriencrew rund um Hauptdarsteller Sebastian Ströbel kommt bereits seit vielen Jahren ins Kaunertal, um winterliche Außenaufnahmen zu drehen.

"Die Bergretter": ZDF dreht sechs neue Folgen

Von Februar bis März wurden unter anderem am Kaunertaler Gletscher Dreharbeiten für die 13. Staffel der ZDF-Serie "Die Bergretter" realisiert. Neben Sebastian Ströbel standen erneut Luise Bähr, Robert Lohr und Michael Pascher in der Tiroler Bergwelt vor der Kamera. Sechs neuen Folgen sowie zwei weitere Episoden, die bereits 2020 produziert wurden, werden voraussichtlich ab Herbst 2021 im ZDF ausgestrahlt. Auch die Serie "Die Bergretter" wird von der ndF: neue deutsche Filmgesellschaft mbH im Auftrag des ZDF produziert.

In den neuen Folgen stellen sich die Bergretter Markus Kofler und Katharina Strasser die Frage, ob sie ein gemeinsames Kind wollen. Doch dieses Thema führt zu Komplikationen. Hält ihre Beziehung das aus? Stolpersteine und Turbulenzen gibt es auch im Privatleben der anderen Bergretter. Aber neben allem Persönlichem eint die Mitglieder der Bergrettung Ramsau die Bergung vermisster oder verunglückter Personen in dem oft schwierigen Gelände der Alpen – das ist ihre oberste Priorität. Dabei schrecken sie auch vor nahezu unmöglichen Einsätzen nicht zurück und setzen täglich ihr eigenes Leben aufs Spiel.

"Die Bergretter"-Drehstart am Kaunertaler Gletscher: Michael Dörfler (Robert Lohr), Markus Kofler (Sebastian Ströbel), Katharina (Luise Bähr) und Rudi (Michael Pascher) (v.l.).

Foto: ZDF/Stephanie Kulbach

Cine Tirol: Start ins Filmjahr 2021 geglückt

"Wir freuen uns sehr, dass in diesen herausfordernden Zeiten unter Einhaltung strenger Auflagen Dreharbeiten im Filmland Tirol stattfinden können – allein im ersten Quartal dieses Jahres konnten mehrere Filmproduktionen realisiert werden. Dies ist vor allem den Bemühungen der Produktionsfirmen zu verdanken, durch das sogenannte 3-Zonen-Modell ein zweckdienliches Arbeitskonzept für Dreharbeiten in der Coronakrise umzusetzen, wobei die Sicherheit aller Mitarbeiter vor und hinter der Kamera absolute Priorität hat",

sagt der Cine Tirol Leiter Johannes Köck. Unter anderem sollen heuer noch weitere Filmproduktionen in Tirol gestartet werden, darunter die Verfilmung des Romans ‚Totenfrau‘ von Bernhard Aichner als Netflix-Serie.

