TIROL. Das Coronavirus hat am 25. Feber 2020 Tirol erreicht. Seither verändern sich die Lage und die Maßnahmen laufend. Covid-19 Fälle in Tirol: 4.627 (österreichweit 29.135/ Quelle: Sozialministerium) Genesene Personen in Tirol: 4.125Aktuell Infizierte: 394 Todesfälle Tirol: 108Hospitalisiert: 7 Intensivstation: 0 Österreichweite Testungen: 1.255.825 (Quelle: Sozialministerium) Testungen in Tirol: 126.213, in Auswertung: 1.779 (Stand, 6.9., 18:30)Die Zahlen im Detail: Mehr dazu (Stand...