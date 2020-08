PFUNDS. In Pfunds wurde mittels einer Probe, die am 17. August genommen wurde, ein Wolf aus der italienischen Population nachgewiesen.

Wolf aus italienischer Population

Das Ergebnis der DNA-Analyse eine Probe, die am 17. August in Pfunds genommen wurde, hat neuerlich einen Wolf aus der italienischen Population ergeben. Ob es sich dabei um jene Wölfin mit der Bezeichnung "70 FATK" handelt, der die Risse in Serfaus, in See und in Spiss zugeordnet werden, kann erst nach Vorliegen der Ergebnisse der Genotypisierung, also der Bestimmung des Individuums, mit Sicherheit gesagt werden.

Risse in Pfunds gehen ebenfalls auf Konto eines Wolfs

