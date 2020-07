BEZIRK LANDECK/ST.ANTON. Nach Corona bedingter Pause konnte die SPG Arlberg das Mannschaftstraining bereits im Mai wieder aufnehmen und bereits Spiele bestreiten.

Vorrunde im Cup



Vorrunde im Cup gewann man mit 5:0 gegen Fliess. "Starke Leistung unserer Mannschaft und des auch ohne zahlreiche Stammspieler.", heißt es von der SPG Arlberg.

1. Runde

In der 1. Runde ging es dann am Freitag, den 24. Juli gegen den Landesligisten SPG Schönwies/Mils. Mit einer starken mannschaftlichen Gesamtleistung, mit viel Einsatz, Fleiß und Willen, konnten die Arlberger den Landesligisten gut unter Kontrolle halten und machten über weiter Teile des Spiels das Spiel. Zur Halbzeit ging es mit 2:2 in die Pause, Tore für den SPG Arlberg von Hafele Gabs und Berger Flo, der zusammen mit seinem Bruder Fabian gegen seinen Exverein spielte. Der Lucky Punch gelang unserem Team in der 88 Minute nach einer Ecke. Den Siegtreffer erzielte Benni Siess. In der nächsten Runde wird gegen die SPG Oetz/Sautens kommendes Wochenende gespielt.

Zu- und Abgänge beim SPG

Die SPG Arlberg hat diese Saison zwei Abgänge mit Gregor Rauser und Max Kössler zu verzeichnen. Neu im Team der SPG Arlberg ist James Mc Naughton.

Änderung im Trainerteam

Im Trainerteam um Cheftrainer Florian Deutschmann, beendeten Bruno Rieder und Stefan Zangerl ihre Tätigkeiten - Die SPG möchte an dieser Stelle für ihre Tätigkeiten danken. Neu im Trainerteam ist Arlberg Günther Berger. Seit 1. Juli wurde die Trainingsintensität erhöht und es wird dreimal wöchentlich trainiert, mit guter Trainingsbeteiligung.

Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck