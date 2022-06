Der bereits 19. Montafon Arlberg Marathon ging am 25. Juni 2022 erfolgreich über die Bühne. Knapp 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unterschiedlichen Ländern hatten ein gemeinsames Ziel: von St. Anton am Arlberg über das Europaschutzgebiet Verwall in die Montafoner Gemeinde Silbertal. Sieger bei den Herren ist Andreas Gehrer (AUT), bei den Damen war Nina Kreisherr (GER) die Schnellste.

ST. ANTON AM ARLBERG, MONTAFON. Seit nunmehr 20 Jahren stellen sich Marathonläuferinnen und -läufer dieser ganz besonderen Herausforderung: Sie absolvieren den Montafon Arlberg Marathon. Ein Bergmarathon mit 1.250 Höhenmeter inmitten des Europaschutzgebietes Verwall. Nach 42,195 Kilometern von St. Anton am Arlberg bis in die Montafoner Gemeinde Silbertal, erreichte Andreas Gehrer aus Österreich, nach genau 3 Stunden, 20 Minuten und 20,8 Sekunden, als erster das Ziel. Knapp 32 Minuten später – nach exakt 3 Stunden, 52 Minuten und 7,2 Sekunden – schaffte es die Deutsche Läuferin Nina Kreisherr als erste Frau über die Ziellinie.

Foto: Montafon Tourismus GmbH, Marie-Christin Rudigier

T33 und Panoramatrail

Eine etwas kürzere, aber nicht weniger eindrucksvolle Strecke, haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des T33 (33,5 km, 780 hm) zurückgelegt. Auf den obersten Platz des Podestes schafften es bei dieser Distanz der Schweizer Läufer Manuel Dür (02:34:15,9) und die Deutsche Läuferin Franziska Schneider (02:51:09,0). Mit bezwungenen 17 Kilometern und 650 Höhenmetern beim Panoramatrail, holten sich Martin Mattle aus Ischgl-Mathon (01:12:09,6) und Patrizia Sigrist (AUT) mit einer Zeit von 01:34:35,5 den Sieg.

Andreas Gehrer (Mi.) aus Österreich, nach genau 3 Stunden, 20 Minuten und 20,8 Sekunden, als erster das Ziel.

Foto: Montafon Tourismus GmbH, Marie-Christin Rudigier

Und ums dabei sein, ging es beim inzwischen bereits traditionellen Kindertrail. Auf der Strecke im Ortszentrum von Silbertal stellten die jüngsten Läuferinnen und Läufer unter Beweis, dass die nächsten Generationen des Laufsports bereits in den Startlöchern stehen.

Nach exakt 3 Stunden, 52 Minuten und 7,2 Sekunden – schaffte es die Deutsche Läuferin Nina Kreisherr (Mi.) als erste Frau über die Ziellinie.

Foto: Montafon Tourismus GmbH, Marie-Christin Rudigier

20. Auflage im Jahr 2023

Die Freude über den gelungenen Montafon Arlberg Marathon war auch in diesem Jahr bei den Veranstaltern – dem Tourismusverband St. Anton am Arlberg, Montafon Tourismus sowie die Gemeinde Silbertal – sehr groß. Über 100 freiwillige Helferinnen und Helfer aus verschiedenen Vereinen und Organisationen waren an der Betreuung der Sportlerinnen und Sportler vor Ort beteiligt. Im Jahr 2023 feiert der Montafon Arlberg Marathon bereits die 20. Auflage. Die Freude ist bereits jetzt schon groß.

Im Jahr 2023 feiert der Montafon Arlberg Marathon bereits die 20. Auflage.

Foto: Montafon Tourismus GmbH, Marie-Christin Rudigier

Die Ergebnisse auf einen Blick

Montafon Arlberg Marathon (42 km, 1.500 hm)

Männer

Gehrer Andreas (AUT) Heron Dan (GBR) Netzer Daniel (AUT)

Frauen

Kreisherr Nina (GER) Erdbrink Christina (GER) Meusburger-Kaufmann Andrea (AUT)

T33 Trail (33 km, 1.150 hm)

Männer

Dür Manuel (SUI) Mory Xavier (FRA) Vucan Sanyn (AUT)

Frauen

Schneider Franziska (GER) Manser Evelyne (SUI) Martinez Sophie (FRA)



Panoramatrail (15 km, 450 hm)

Männer

Mattle Martin (AUT) Meusburger Maximilian (AUT) Holzer Markus (GER)

Frauen

Sigrist Patrizia (AUT) Zech Ricarda (SUI) Boss Claudia (AUT)

Alle Ergebnisse online auf: www.montafon.at/montafon-arlberg-marathon/de/ergebnisse.

