BEZIRK LANDECK (sica). Der SV Landeck ist Partner-Verein der Initiative "Mädels gemma kicken!" - Mit einem neuen Projekt will der Tiroler Fußballverband dem Mädchenfußball neue Türen öffnen und junge Tirolerinnen auf den Rasen locken.

Foto: Siegele

hochgeladen von Carolin Siegele

Dafür begeistern und "am Ball bleiben"

"Oft fühlen sich Mädels in den Burschen-Mannschaften nicht mehr wohl, wenn sie älter werden oder die Mädchen, die später anfangen möchten trauen sich nicht, in einer gemischte Mannschaft zu spielen", erklärt Jennifer Giebl, Frauenreferentin des Tiroler Fußballverbandes. "An beiden Problemen wird im Zuge der Initiative 'Mädels gemma kicken' gearbeitet." In Zusammenarbeit mit den Vereinen werden tirolweit spezielle Trainingseinheiten angeboten. Die Auftakt-Verantstaltung dazu fand bereits in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße mit weiblichen Sport- und Politgrößen statt, dabei waren unter anderem ÖFB-Nationalspielerin Katharina Schiechtl oder Landtagsabgeordnete Sophia Kircher.

ÖFB-Nationalspielerinnen Katharina Schiechtl mit den Mädels des TFV-Frauenrferates rund um Frauenreferentin Jennifer Giebl (l.)

Foto: Siegele

hochgeladen von Manfred Hassl

Nachwuchsarbeit

"Unser Ziel ist, die Mädels auch bei den Burschen zu integrieren und natürlich eine Basis für die Frauenmannschaft zu bilden", sind sich SV Landeck Obmann Mathias Niederbacher und Trainer der Frauen-Kampfmannschaft Andreas Thurner einig. "Mädels gemma kicken" greift dabei genau die Altersspanne zwischen Kinder- und Kampfmannschaft für Mädchen von 9 bis 14 Jahren auf. Bereits im vorigen Jahr gab es beim SV Landeck eine ähnliche Aktion, bei der an die 20 Mädels am Platz waren, bis jetzt sind bei der heurigen "Mädels gemma kicken!" Aktion um die zehn Mädchen dabei, um die kostenlose Möglichkeit zu nutzen, ihr Talent am Rasen zu beweisen. Trainiert werden die Fußball-begeisterten Mädels von Christina Bock.

Trainiert werden die Mädels von Christina Bock.

Foto: Siegele

hochgeladen von Carolin Siegele

Weibliches Potenzial

"Im Bezirk Landeck hat man bereits das Potenzial vom Frauenfußball entdeckt, da können sich andere Vereine was abschauen", betont Jennifer Giebl. "Unsere Frauen Mannschaft ist eine Bereicherung für den Verein. Bei den Mädels ist ein ganz besonderer Team-Spirit zu spüren. Damit das auch so bleibt, freuen wir uns auf viele Nachwuchs-Kickerinnen, die danach vielleicht auch Teil der Kampfmannschaft werden!", so Niederbacher.

Foto: Siegele

hochgeladen von Carolin Siegele

Ansprechpartner

Informationen zur Initiative und zur Anmeldung gibt es bei der Nachwuchs-Trainerin Christina Bock (0677 61844272) und Andreas Thurner (0664 5031564).

Frauen-Power am Rasen: "Mädels gemma kicken"



Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck