SEE. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums "Gipfelkreuz Rotpleiskopf 2.936 Meter" findet am Sonntag, 30. Juli um 11:00 Uhr eine Gipfelmesse statt.

Auffahrt: Medrigjochbahn See, ab ca. 08:00 Uhr // Weiterfahrt: Versingbahn, 09:00–10:00 Uhr // Wanderung (ca. 1 Stunde): über die Ascher Hütte zum Rotpleiskopf.



Bei schlechter Witterung findet die Messe um 10:30 Uhr in der Ascher Hütte statt.