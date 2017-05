BETTER DAYS - the Artist at



Home and Abroad

Freitag, 19.Mai 2017 um 19.00 UhrBegrüßung:Bezirksmuseumsverein LandeckLaudatorin:Frau Prof. Dr. Elisabeth Fintl, Historikerin, PH-Innsbruck20. Mai bis 18. Juni 2017täglich von 10.00-17.00 Uhr