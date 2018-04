Große Begeisterung beim Fisser- Blochbaum Ball

23.04.2018, 09:43 Uhr

Der Dank galt den Fasnachtlern mit Gattinnen und den vielen Mitarbeitern

FISS (hs). War das ein gigantisches Dorfereignis in Fiss: der Blochbaum-Ball am Samstag im Kulturzentrum hatte exzellente Zugkraft, der Festsaal war bis auf den letzten Platz besetzt, die Fasnachtler und Helfer beim heurigen Blochziehen trafen sich zum offiziellen Schlussakt.Die Fisser Fasnacht ist tatsächlich das beste verbindende Element im Dorf: der Zusammenhalt wird gestärkt, die Dorfgemeinschaft gefestigt, die Begeisterung für den alten Volksbrauch erfasste wieder Jung und Alt gleichermaßen.Kein Wunder, dass deshalb Blochbaum-Obmann Christian Kofler, sein Stellvertreter Thomas Wachter, Bürgermeister Markus Pale und BM-Stv. Simon Schwendinger eine erfreuliche Bilanz ziehen konnten. Ihr Dank galt allen Beteiligten, den Frauen für ihren Einsatz und vor allem den beiden Blochbaum-Ersteigerern Claudia und Hansjörg Kolednik aus Samnaun.Zwei Ausschussmitglieder - Hubert Pale und Oswald Achenrainer - erhielten für ihren jahrzehntelangen Einsatz im Ausschuss Ehrendiplome, die Blochbaum-Ersteigerer ein Ehrenpräsent. Architekt Kolednik: "Wir fühlen uns mit Fiss aufs Engste verbunden, haben bis jetzt 15 Projekte realisieren können und wollten uns einfach bei den Fissern dafür bedanken!" Künftig wird das firmeneigene Besprechungszimmer samt Bar in Samnaun mit Fisser Zirbenholz verschönert.Verschönert wurde der Blochbaum-Ball auch musikalisch: die "Tiroler Tanzmusikanten" aus dem Unterland und die bekannte Showband "Sumpfkröten" - seit 15 Jahren Fixgruppe beim Münchener Oktoberfest - sorgten für beste Stimmung. Der Fiss Blochbaum-Ball 2018 war ein gigantisches Fest und der traditionelle Schlusspunkt vom Blochziehen 2018!Foto 1:Ehrungen für Hubert Pale mit Gattin Barbara und Oswald Achenrainer für jahrzehntelange Ausschussarbeit durch BM Pale, Obmann Kofler und Stellvertreter Wachter.Fotos: SchöffthalerFoto 2 oder 3 eventuell auch für Titel:Große Bühne für Blochbaumersteigerer, Architekt Hansjörg Kolednik mit Gattin Claudia aus Samnaun, beim Blochbaum-Ball im Fisser Kulturzentrum.Foto: Schöffthaler