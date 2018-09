E-Rallye "Wave Trophy" hält am Gachen Blick

13.09.2018, 10:40 Uhr

Weltweit größe Elektromobilitäts-Rallye tourt durch Österreich und kommt am 22. September 2018 zum Naturparkhaus Kaunergrat.



Wave Austria – quer durch Österreich

FLIEß/KAUNERGRAT. Die "Wave Trophy" ist die weltweit größte Elektromobilitäts-Rallye. Sie geht heuer vom 21. bis 29. September quer durch ganz Österreich und findet insgesamt das achte Mal statt (erstmals auch in Österreich). Hauptsponsor der Wave Trophy 2018 ist Phoenix Contact.Initiator der Wave ist Louis Palmer, der vor zehn Jahren mit seinem Solartaxi als erster Mensch mit Solarenergie die Welt umrundete. „Die Wave ist eine E-Tour für alle, die mit ihren E-Fahrzeugen ein beeindruckendes Abenteuer unter Gleichgesinnten erleben wollen“, zeigt sich Louis Palmer immer noch begeistert von dieser einzigartigen Veranstaltung.Derzeit sind rund 70 Teams zur Wave Austria angemeldet. Die Teilnehmer sind bunt gemischt, Privatteams genauso wie Teams namhafter Unternehmen, E-Autos genauso wie E-Motorräder und E-Fahrräder. Trotz der immensen Vielfalt an Teilnehmern und Fahrzeugen haben alle ein gemeinsames Ziel: Zeigen, dass E-Mobilität eine saubere und alltagstaugliche Art der Mobilität ist und viel Spaß macht.Die Wave Austria startet am 21. September in Wangen im Allgäu (DE) und führt 1.600 Kilometer quer durch Österreich. Ziel ist am 29. September Werfenweng in Salzburg. Am 22. September schauen rund 60 unterschiedliche Fahrzeuge (vom Oldtimer bis zum neuen Tesla) von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr auch beim Naturparkhaus Kaunergrat vorbei.„Es freut uns, dass die Wave Austria auch einen Stopp beim Naturparkhaus Kaunergrat einlegt. Es wäre deshalb sehr schön, wenn auch viele Menschen aus der Umgebung die Gelegenheit nutzen, die unterschiedlichsten E-Fahrzeuge von der Nähe zu begutachten, sagt Ernst Partl vom Naturpark Kaunergrat. TIPP: Wer Interesse daran hat mit einem E-Fahrzeug von Fließ bis zum Naturparkhaus mitzufahren, hat am Samstag den 22. September 2018 die Möglichkeit. Bei Interesse einfach ein Mail schreiben (naturpark@kaunergrat.at) oder einen Anruf im Naturparkbüro tätigen (05449/6304).

"Green Technology Tour“

2018 heißt das Motto der Wave: „Green Technology Tour“, daher ist sie auch Gast bei Pionieren und Unternehmen, die an einer sauberen, besseren Zukunft arbeiten: So wird die Wave auch bei Infineon in Villach, bei Phoenix Contact und im FH Campus in Wien, bei Keba in Linz, bei Kreisel Electric in Rainbach, bei Fronius in Sattledt, bei Schunk Carbon Technology in Bad Goisern, im Kaiserhof Anif, bei Kiska und der KTM Technologies GmbH in Anif Halt machen. Damit die Fahrzeuge mit umweltfreundlichem Strom unterwegs sind, müssen alle Teams zu Hause Strom aus erneuerbarer Energie selber erzeugen und ins Netz einspeisen- zum Beispiel von der eigenen Solaranlage. Eines ist fix: Die Wave Trophy Austria wird ein besonderes Highlight für E-Mobil- und Nachhaltigkeitsinteressierte werden!Details zur Route der Wave Trohy in Österreich: www.wavetrophy.com/route-programm-au