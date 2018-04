„Firn, Wein & Genuß“ am Pitztaler Gletscher – Schüler/innen der HLW Landeck waren dabei

23.04.2018, 18:25 Uhr

Im Rahmen der touristischen Ausbildung an der HLW Landeck (Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Landeck) steht natürlich die praktische Umsetzung und Anwendung immer im Vordergrund. So gab es auch dieses Wochenende wieder die Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler bei diesem Event "Firn, Wein & Genuß" im Pitztal mitzuarbeiten.

LANDECK/ PITZTAL. Erlesene Weine von österreichischen Winzern, kulinarische Leckerbissen, frische Gletscherluft und traumhaftes Wetter – die Veranstaltung „Firn, Wein & Genuss“, am 20. und 21. April 2018 am Fuße des Pitztaler Gletschers in Mandarfen, bot auch heuer wieder allen Genussliebhabern ein einzigartiges Erlebnis. Insgesamt 16 Schüler/innen der HLW Landeck waren auch dieses Jahr wieder am Freitag- und Samstagabend bei diesem Event, sowohl im Service als auch in der Küche, gerne dabei und halfen den Veranstaltern. Gekocht und serviert wurde ein 9-gängiges Menü, begleitet von Weinspezialitäten aus ganz Österreich. Dieses Wochenende war für die Schüler/innen der HLW Landeck wieder eine einmalige Gelegenheit Erfahrungen zu sammeln und ihre fachlichen Kenntnisse umzusetzen.