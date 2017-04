Girls Day: Elektrotechnikerin für einen Tag

27.04.2017, 17:52 Uhr

Am Girls Day konnten Landecker Schülerinnen in Lehrberufe der Elektrobranche schnuppern.

LANDECK (joli). Bereits zum 16. Mal fand in Tirol der Girls Day statt. Bei diesem Aktionstag stehen Mädchen männerdominierte Berufe offen, um die Perspektiven bei der Berufswahl zu erweitern. Für die Mädchen bedeutete dies: schrauben, schweißen, sägen und vieles mehr. Egal ob Elektrotechnikerin, Lagerlogistikerin, Metalltechnikerin, Mechatronikerin oder Tischlerin, an diesem Tag schnupperten 559 Schülerinnen tirolweit in männertypische Berufe. In Landeck besuchten 14 interessierte Mädchen der 7. Schulstufe der NMS Zams-Schönwies, der NMS Serfaus-Fiss-Ladis und der NMS Fließ gemeinsam mit dem Leiter des BIZ Landeck, David Auer, die Lehrwerkstatt der Firma Elektro Müller, wo derzeit drei Lehrmädchen ausgebildet werden.Im Anschluss konnten die begeisterten Mädchen bei praktischen Übungen im BIZ Landeck weitere Einblicke in den Beruf des Elektrikers sammeln. "Die Praxisübungen machen ihnen am meisten Spaß", so David Auer, der dabei von den Schülern Elias und Mujo von der Polytechnischen Schule Prutz unterstützt wurde.Arbeitslandesrat Johannes Tratter sieht im jährlich stattfindenden Girls Day eine praxisnahe Gelegenheit dafür, Neues auszuprobieren und persönliche Erfahrungen zu sammeln: „Der Girls Day trägt dazu bei, Mädchen die große Bandbreite beruflicher Möglichkeiten und Ausbildungswege in Tirol vorzustellen. Ziel ist, später eine Berufswahl treffen zu können, die sich mehr an den eigenen Fähigkeiten und Interessen orientiert als an überlieferten Rollenvorstellungen.“Der Girls Day ist eine Veranstaltung der Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbh (amg-tirol) in Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat und wird vom Land Tirol gefördert.