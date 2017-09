Große Spendenbereitschaft für Osteuropa

27.09.2017, 13:49 Uhr

Das Osteuropa-Helferteam konnte sechs vollbeladene Sattelzüge nach Moldawien, in den Kosovo und nach Rumänien entsenden.



Ärgerliche Spenden

LANDECK (joli). Auch in diesem Jahr rief die freiwillige Zusammenkunft rund um Landecks Schützenmajor Fritz Gastl zu Hilfsaktion für Osteuropa auf. Die Spenden konnten wie im vergangenen Jahr in Fließ und in der Pontlatzkaserne Landeck abgegeben werden.Die unzähligen Spenden konnten heuer auf insgesamt sechs Sattelzüge verladen werden, die die Hilfsgüter nach Moldawien, in den Kosovo (Peja, Suhareka) und nach Rumänien (Satu Mare) bringen.Bei der "Schulmöbelaktion" konnte ein Sattelschlepper mit rund 120 Garnituren (je ein Tisch mit zwei Stühlen) mit Spenden der VS Roppen, des Gymnasiums Landeck, der TFBS Landeck, der NMS Kappl und der NMS Prutz-Ried beladen werden.Den größten Anteil an Hilfsgütern machte Bekleidung aus. Doch auch Pflegebetten (14 Stück), Matratzen, Rollstühle (40 Stück), Gehhilfen, Krankenhaus- und OP-Bekleidung, Kinderwägen, Fahrräder u.v.m. freute man sich entgegennehmen zu dürfen."Ein großer Dank gilt allen für ihre Sachspenden sowie all jenen, die durch eine finanzielle Spende das Projekt unterstützen und den unzähligen Helfern und Unterstützern wie Bundesherr, Feuerwehr, Schützen, Flöhe, Stadtgemeinde Landeck u.v.m.", so das Osteuropa-Helferteam, Monika Brock, Verena Jenewein und Josef Gfall gemeinsam mit Fritz Gastl.Wie bereits in den vergangenen Jahren übernimmt auch heuer wieder das Land Tirol die Transportkosten.Leider mussten auch in diesem Jahr wieder einige Spenden aussortiert werden: "Von manchen wird unsere Sammelaktion mit einer Sperrmüllentsorgung verwechselt", stellte das Team traurigerweise fest.So wurden z.B. unhygenische Matratzen und verdreckte Elektrogeräte nicht auf die Sattelzüge verladen."Wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Spenden in sauberen und gutem Zustand sind", betonte Gastl.

Menschen für Menschen

Geldspenden für die Landecker Osteuropa-Hilfsaktion werden weiterhin sehr gerne entgegen genommen: Volksbank Tirol, IBAN AT81 4239 0005 0011 2819, Kennwort "Osteuropahilfe".