Museum Schloss Landeck erhielt Förderpreis der Sparkasse Imst Privatstiftung

21.09.2018, 13:31 Uhr

Landeck : Schloss Landeck |

Die Sparkasse Imst Privatstiftung vergab bereits zum dritten Male Förderpreise für unterschiedlichste Initiativen und Projekte in den Bezirken Landeck und Imst.

Neben der HAK Landeck erhielt dieser Tage auch der Bezirksmuseumsverein Landeck für die Dauerausstellung "Jakob Prandtauer - der Barockbaumeister" einen Förderpreis. Das Schloss Landeck erfreut sich jährlich an ca. 20.000 Museumsbesuchern, darunter Schulen aus ganz Tirol. Ende April 2018 eröffnete der Bezirksmuseumsverein im Schloss Landeck die Dauerausstellung „Jakob Prandtauer, der Barockbaumeister“ (Projektverantwortlicher: Christoph Wachter). Damit wurde ein neues kulturelles Highlight im Tiroler Oberland geschaffen. Die Ausstellung ermöglicht Einblicke in das Wirken des großen österreichischen Baumeisters: mit einem eigens produzierten Film oder einem Modell von Stift Melk, seinem berühmtesten Bauwerk. Außerdem sehen die Besucher via Fernrohr direkt vom Museum zu Prandtauers Geburtshaus in Stanz. Förderungen decken 55 Prozent der Gesamtkosten ab. Den Rest bringt der Bezirksmuseumsverein selbst auf.